Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Randonnée Pédestre à Sauzet Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Randonnée Pédestre à Sauzet Montcuq-en-Quercy-Blanc, 14 décembre 2021, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Randonnée Pédestre à Sauzet Montcuq-en-Quercy-Blanc

2021-12-14 13:20:00 13:20:00 – 2021-12-14

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc L’association Rando Montcuquoise propose tous les mardis une randonnée pédestre. Attention : ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie. Renseignez-vous, consultez votre messagerie (pour les adhérents) ! Randonnée à Sauzet sur un circuit de 10 km organisée par l’association Rando Montcuquoise. Départ du parking Saint-Jean à 13h20 ou sur site, parking du gymnase, à 14h. L’association Rando Montcuquoise propose tous les mardis une randonnée pédestre. Attention : ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie. Renseignez-vous, consultez votre messagerie (pour les adhérents) ! ©pixabay_randonnée

Montcuq-en-Quercy-Blanc

dernière mise à jour : 2021-11-27 par OT CVL Castelnau-Montratier

Détails Catégories d’évènement: Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Autres Lieu Montcuq-en-Quercy-Blanc Adresse Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc lieuville Montcuq-en-Quercy-Blanc