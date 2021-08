Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher, Sargé-sur-Braye Randonnée pédestre à Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Sargé-sur-Braye

Randonnée pédestre à Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye, 12 septembre 2021, Sargé-sur-Braye. Randonnée pédestre à Sargé-sur-Braye 2021-09-12 – 2021-09-12

Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher Sargé-sur-Braye 3 EUR 3 Randonnée pédestre à Sargé-sur-Braye. Organisée par le Syndicat d’Initiative. De 10 à 20 km départ de 7h30 à 9h30. Rendez-vous camping municipal Ce dimanche on lace ses chaussures pour aller randonner sur Sargé-sur-Braye. +33 2 54 72 70 01 Randonnée pédestre à Sargé-sur-Braye. Organisée par le Syndicat d’Initiative. De 10 à 20 km départ de 7h30 à 9h30. Rendez-vous camping municipal Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-20 par ADT41

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Sargé-sur-Braye Autres Lieu Sargé-sur-Braye Adresse Ville Sargé-sur-Braye lieuville 47.94424#0.86205