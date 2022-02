Randonnée pédestre à Sainte Radegonde Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Randonnée pédestre à Sainte Radegonde Thouars, 20 mars 2022, Thouars. Randonnée pédestre à Sainte Radegonde Route de la Mairie Départ de la salle Jean Lechevrel Thouars

2022-03-20 – 2022-03-20 Route de la Mairie Départ de la salle Jean Lechevrel

Thouars Deux-Sèvres Thouars EUR Parcourez la plaine thouarsaise et découvrez les richesses touristiques naturelles à travers 2 parcours de randonnée pédestres : 8km ou 12km pour les plus sportifs ! Un ravitaillement est également programmé. Ça va randonner à Sainte Radegonde, alors tous à vos baskets ! Parcourez la plaine thouarsaise et découvrez les richesses touristiques naturelles à travers 2 parcours de randonnée pédestres : 8km ou 12km pour les plus sportifs ! Un ravitaillement est également programmé. Ça va randonner à Sainte Radegonde, alors tous à vos baskets ! +33 6 61 80 45 41 Parcourez la plaine thouarsaise et découvrez les richesses touristiques naturelles à travers 2 parcours de randonnée pédestres : 8km ou 12km pour les plus sportifs ! Un ravitaillement est également programmé. Ça va randonner à Sainte Radegonde, alors tous à vos baskets ! Maison du Thouarsais

Route de la Mairie Départ de la salle Jean Lechevrel Thouars

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Maison du Thouarsais

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Route de la Mairie Départ de la salle Jean Lechevrel Ville Thouars lieuville Route de la Mairie Départ de la salle Jean Lechevrel Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Randonnée pédestre à Sainte Radegonde Thouars 2022-03-20 was last modified: by Randonnée pédestre à Sainte Radegonde Thouars Thouars 20 mars 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres