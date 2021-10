Bellevigne-en-Layon Bellevigne-en-Layon Bellevigne-en-Layon, Maine-et-Loire RANDONNÉE PÉDESTRE À SAINT-SULPICE SUR LOIRE Bellevigne-en-Layon Bellevigne-en-Layon Catégories d’évènement: Bellevigne-en-Layon

Maine-et-Loire

RANDONNÉE PÉDESTRE À SAINT-SULPICE SUR LOIRE Bellevigne-en-Layon, 7 novembre 2021, Bellevigne-en-Layon. RANDONNÉE PÉDESTRE À SAINT-SULPICE SUR LOIRE 2021-11-07 08:45:00 – 2021-11-07

Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire Bellevigne-en-Layon Par l’Association Culture et Loisirs des Garennes sur Loire

Rendez-vous sur le parking Place de l’Eglise à Juigné sur Loire pour du covoiturage. Participez à la randonnée autour de Saint Sulpice sur Loire ! +33 6 87 36 24 13 Par l’Association Culture et Loisirs des Garennes sur Loire

Rendez-vous sur le parking Place de l’Eglise à Juigné sur Loire pour du covoiturage. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bellevigne-en-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Bellevigne-en-Layon Adresse Ville Bellevigne-en-Layon lieuville 47.2952#-0.57634