Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc Ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie L’association Rando Montcuquoise propose un circuit sur l’ancienne voie ferrée de Saint-Martial de 10 kms. Départ à 13h30 de Montcuq, parking Saint-Jean ou sur site, à 14h.

Le moniteur sera Bernard D. brigitte.bramand@orange.fr Ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie ©Rando Montcuquoise

