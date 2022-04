Randonnée pédestre à Saint Jean de Thouars Saint-Jean-de-Thouars, 22 mai 2022, Saint-Jean-de-Thouars.

Randonnée pédestre à Saint Jean de Thouars Rue Charles Ragot Départ de la salle des sports Saint-Jean-de-Thouars

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue Charles Ragot Départ de la salle des sports

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres Saint-Jean-de-Thouars

EUR Profitez d’une randonnée pour découvrir le paysage et le patrimoine Saint Jeantais.

Trois circuits pédestres sont proposés : 4,5km pour les familles avec de jeunes enfants (circuit accessible en poussette), 7 km et 9 km pour les plus sportifs. Un ravitaillement est programmé sur le parcours.

Le départ se fera de 8h30 à 10h.

+33 6 79 08 57 14

Maison du Thouarsais

