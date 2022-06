Randonnée pédestre à Saint Aubin Plédéliac Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Plédéliac Randonnée pédestre de 8km ou 12km

Départ à partir de 9h. Rendez-vous à 400m du château de Saint Aubin Plédéliac, direction Pléven

Participation de 5€ pour la randonnée. Repas le midi à 12€ +33 6 60 86 41 87 Randonnée pédestre de 8km ou 12km

