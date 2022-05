Randonnée pédestre à Saint Amand Longpré Saint-Amand-Longpré Saint-Amand-Longpré Catégories d’évènement: 41310

Saint-Amand-Longpré

Randonnée pédestre à Saint Amand Longpré Saint-Amand-Longpré, 12 juin 2022, Saint-Amand-Longpré. Randonnée pédestre à Saint Amand Longpré Saint-Amand-Longpré

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Amand-Longpré 41310 Randonnée pédestre à Saint Amand Longpré. 11, 14.5, 20 et 22 km départ de 7 h 30 à 9 h. Randonnée pédestre du Foyer rural d’éducation populaire. Apporter votre gobelet Randonnée pédestre à Saint Amand Longpré. 11, 14.5, 20 et 22 km départ de 7 h 30 à 9 h. Randonnée pédestre du Foyer rural d’éducation populaire. +33 2 54 82 88 77 Randonnée pédestre à Saint Amand Longpré. 11, 14.5, 20 et 22 km départ de 7 h 30 à 9 h. Randonnée pédestre du Foyer rural d’éducation populaire. Apporter votre gobelet ADT41-enola

Saint-Amand-Longpré

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 41310, Saint-Amand-Longpré Autres Lieu Saint-Amand-Longpré Adresse Ville Saint-Amand-Longpré lieuville Saint-Amand-Longpré Departement 41310

Saint-Amand-Longpré Saint-Amand-Longpré 41310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-longpre/

Randonnée pédestre à Saint Amand Longpré Saint-Amand-Longpré 2022-06-12 was last modified: by Randonnée pédestre à Saint Amand Longpré Saint-Amand-Longpré Saint-Amand-Longpré 12 juin 2022 41310 Saint-Amand-Longpré

Saint-Amand-Longpré 41310