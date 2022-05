Randonnée pédestre à Montrouveau Montrouveau Montrouveau Catégories d’évènement: 41800

2022-06-05 07:30:00 – 2022-06-05 10:30:00

Montrouveau 41800 Montrouveau Randonnée pédestre à Montrouveau. Organisé par l’Amicale de Ternay, les Hayes, Montrouveau. On part sur les chemins de Montrouveau pour 10, 15 et 22 km. Prévoir votre gobelet Randonnée pédestre de l’Amicale de Ternay, les Hayes, Montrouveau. +33 2 54 72 54 75 Randonnée pédestre à Montrouveau. Organisé par l’Amicale de Ternay, les Hayes, Montrouveau. On part sur les chemins de Montrouveau pour 10, 15 et 22 km. Prévoir votre gobelet ADT41-enola

