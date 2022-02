Randonnée pédestre à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir 2.5 3 EUR Randonnée pédestre à Montoire-sur-le-Loir. Parcours de 12km, 17.5km, 22.5 km et un parcours familial de 6 km. Apporter son gobelet. Selon les obligations sanitaires obligatoires. L’association des Randonneurs Montoiriens vous invite à leur traditionnelle randonnée. +33 6 84 29 41 62 Randonnée pédestre à Montoire-sur-le-Loir. Parcours de 12km, 17.5km, 22.5 km et un parcours familial de 6 km. Apporter son gobelet. Selon les obligations sanitaires obligatoires. Pixabay

