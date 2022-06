Randonnée Pédestre à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: 46800

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 14H: Rendez-vous au parking Saint-Jean L’association Rando Montcuquoise vous propose une randonnée d’environ 10 km à Montcuq.

Adhésion – brigitte.bramand@orange.fr

14H: Rendez-vous au parking Saint-Jean

tél. 06.76.67.83.99 ou 06.64.31.49.77

