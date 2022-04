Randonnée pédestre à Lolmie Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Randonnée pédestre à Lolmie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 26 avril 2022, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Randonnée pédestre à Lolmie Montcuq-en-Quercy-Blanc

2022-04-26 13:30:00 13:30:00 – 2022-04-26

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie. L’association Rando Montcuquoise propose un circuit d’environ 10 kms à Lolmie. Départ à 13h30 de Montcuq, parking Saint-Jean ou à 14h au village de Lolmie.

Les accompagnatrices seront Nicole P. et Isabelle D. Ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie. S. Serres

Montcuq-en-Quercy-Blanc

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Autres Lieu Montcuq-en-Quercy-Blanc Adresse Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc lieuville Montcuq-en-Quercy-Blanc Departement Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcuq-en-quercy-blanc/

Randonnée pédestre à Lolmie Montcuq-en-Quercy-Blanc 2022-04-26 was last modified: by Randonnée pédestre à Lolmie Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc 26 avril 2022 Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot