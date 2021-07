Saint-HippolyteEntraygues-sur-Truyère Saint-Hippolyte Entraygues-sur-Truyère Aveyron, Entraygues-sur-Truyère, Saint-Hippolyte Randonnée pédestre à la rencontre d’un producteur de marrons Saint-Hippolyte Entraygues-sur-Truyère Saint-HippolyteEntraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Hippolyte Aveyron Entraygues-sur-Truyère Aveyron Entraygues-sur-Truyère Un agréable circuit autour de la ferme vous amènera dans le verger de l’exploitation puis dans le laboratoire de transformation de marrons. Marché de produits du terroir (11h-13h) sur place avec dégustation du Pélou Tonic pour tous. Repas fermier sur place à 13h (sur inscription)

Repas: 16€/adulte et 11€/enfant : assiette de charcuterie, pounti à la châtaignes, saucisse, fromages (laguiole fermier, cabécou de chèvre), dessert à la châtaigne, vin et café compris sur réservation 06 47 59 21 68 Randonnée pédestre sur inscription obligatoire à la rencontre d’un producteur de marrons Un agréable circuit autour de la ferme vous amènera dans le verger de l’exploitation puis dans le laboratoire de transformation de marrons. Marché de produits du terroir (11h-13h) sur place avec dégustation du Pélou Tonic pour tous. Repas fermier sur place à 13h (sur inscription)

