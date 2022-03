Randonnée Pédestre à L’ Absie L’Absie L'Absie Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Randonnée Pédestre à L’ Absie L’Absie, 20 mars 2022, L'Absie. Randonnée Pédestre à L’ Absie Salle Y. Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie

2022-03-20 07:30:00 – 2022-03-20 10:00:00 Salle Y. Limoge Place du 14 Juillet 1836

L’Absie Deux-Sèvres L’Absie 3 EUR Randonnée pédestre, dans la cadre du jumelage avec Cangas Del Narcea. Plusieurs circuits vous sont proposés: 8-15-22 kms.

Ravitaillement prévu, pensez à apporter votre gobelet.

Salle Y. Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie

