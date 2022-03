Randonnée pédestre à Cars Cars Cars Catégories d’évènement: Cars

Gironde

Randonnée pédestre à Cars Cars, 16 avril 2022, Cars. Randonnée pédestre à Cars Cars

2022-04-16 09:00:00 – 2022-04-16

Cars Gironde Cars EUR 12 12 Le Comité des Fêtes de Cars organise une randonnée pédestre suivi d’une visite de cave avec pique-nique. 2 parcours de randonnées sont proposés :

– 15 km avec un départ à 9h du Foyer Rural

– 7 km avec un départ à 10h du Foyer Rural Inscription auprès de la Mairie de Cars avant le 11 avril. Le Comité des Fêtes de Cars organise une randonnée pédestre suivi d’une visite de cave avec pique-nique. 2 parcours de randonnées sont proposés :

– 15 km avec un départ à 9h du Foyer Rural

– 7 km avec un départ à 10h du Foyer Rural Inscription auprès de la Mairie de Cars avant le 11 avril. Le Comité des Fêtes de Cars organise une randonnée pédestre suivi d’une visite de cave avec pique-nique. 2 parcours de randonnées sont proposés :

– 15 km avec un départ à 9h du Foyer Rural

– 7 km avec un départ à 10h du Foyer Rural Inscription auprès de la Mairie de Cars avant le 11 avril. Pixabay

Cars

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cars, Gironde Autres Lieu Cars Adresse Ville Cars lieuville Cars Departement Gironde

Cars Cars Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cars/

Randonnée pédestre à Cars Cars 2022-04-16 was last modified: by Randonnée pédestre à Cars Cars Cars 16 avril 2022 cars Gironde

Cars Gironde