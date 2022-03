RANDONNÉE PÉDESTRE À BROC Noyant-Villages Noyant-Villages Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Noyant-Villages

RANDONNÉE PÉDESTRE À BROC Noyant-Villages, 23 avril 2022, Noyant-Villages. RANDONNÉE PÉDESTRE À BROC salle des fêtes Broc Noyant-Villages

2022-04-23 – 2022-04-23 salle des fêtes Broc

Noyant-Villages Maine-et-Loire 3 6 EUR Randonnée pédestre (6kms ou 12kms) à travers la Vallée de la Maulne à Broc

Départ à la salle des fêtes de Broc, à partir de 14h30.

Suivie d’un repas fouées à Chigné.

INSCRIPTIONS avant le 12 avril. salle des fêtes Broc Noyant-Villages

