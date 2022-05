Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau Bonneveau Catégories d’évènement: 41800

Bonneveau

Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau, 6 juin 2022, Bonneveau. Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau

2022-06-06 07:00:00 – 2022-06-06 08:00:00

Bonneveau 41800 Bonneveau Randonnée pédestre à Bonneveau. Le Comité d’entraide au 3ème âge vous invite à sa randonnée annuelle. Vous aurez le choix entre 3 circuits : 9, 15 ou 21 km. 1 jour de randonnée, 8 jours de santé ! +33 6 82 01 82 31 Randonnée pédestre à Bonneveau. Le Comité d’entraide au 3ème âge vous invite à sa randonnée annuelle. Vous aurez le choix entre 3 circuits : 9, 15 ou 21 km. ©ADT41

Bonneveau

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 41800, Bonneveau Autres Lieu Bonneveau Adresse Ville Bonneveau lieuville Bonneveau Departement 41800

Bonneveau Bonneveau 41800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneveau/

Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau 2022-06-06 was last modified: by Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau Bonneveau 6 juin 2022 41800 Bonneveau

Bonneveau 41800