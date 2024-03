Randonnée pédestre à Angicourt Angicourt, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée pédestre à Angicourt Angicourt Oise

L’association Angicourt Fêtes et Loisirs organise des marches en faveur de l’association ENFANTS CANCERS SANTÉ en collaboration avec le LIONS de LIANCOURT NOGENTS SUR OISE.

Pas besoin d’être un grand marcheur il y a des parcours pour tout le monde !

– 2 km

– 8 km

– 11 km

– 15 km

– 18 km

L’inscription se fait sur place et est de 3€ entièrement reversés à cette association.

Il est possible de faire une plus grosse donation en espèces ou en chèque qui vous permettra de bénéficier d’une déduction fiscale.

Il y aura un pot d’accueil au départ et un pot de l’amitié à partir de 11h 33 3 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 11:30:00

1 Cavée Saint-Jean

Angicourt 60940 Oise Hauts-de-France alain.bonneau60@outlook.fr

L’événement Randonnée pédestre à Angicourt Angicourt a été mis à jour le 2024-03-15 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte