Baraize Baraize Baraize, Indre Randonnée pédestre, 3 parcours de 11, 15 et 18 km Baraize Baraize Catégories d’évènement: Baraize

Indre

Randonnée pédestre, 3 parcours de 11, 15 et 18 km Baraize, 3 octobre 2021, Baraize. Randonnée pédestre, 3 parcours de 11, 15 et 18 km 2021-10-03 – 2021-10-03

Baraize Indre Baraize Randonnée pédestre, 3 parcours de 11, 15 et 18 km ; Inscriptions dès 8 heures en face de la salle des fêtes Randonnée pédestre, 3 parcours de 11, 15 et 18 km +33 6 82 46 27 67 Randonnée pédestre, 3 parcours de 11, 15 et 18 km ; Inscriptions dès 8 heures en face de la salle des fêtes ®comitédesfêtesChamorin dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Baraize, Indre Autres Lieu Baraize Adresse Ville Baraize lieuville 46.48113#1.57847