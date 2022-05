Randonnée pédestre

Randonnée pédestre, 25 août 2022, . Randonnée pédestre

2022-08-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-25 Randonnée du jeudi (8km). Départ à 19h de l’église.

Pas d’inscription obligatoire. Tarif : 1€. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville