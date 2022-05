Randonnée pédestre

2022-07-24 08:30:00 – 2022-07-24 12:00:00 Dans le cadre de la fête du village, le Syndicat d'Initiative de Villeloin-Coulangé organise sa traditionnelle randonnée pédestre. Le départ se fera de l'ancien stade, où se tiendra la fête du village, pour un parcours d'environ 10 km. Comme les autres années, une collation sera offerte aux marcheurs à mi-parcours, avec le traditionnel boudin noir grillé. si.villeloin.coulange@gmail.com +33 7 50 84 29 12 https://www.sivilleloincoulange-60.webselfsite.net/ Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2022-04-30 par

