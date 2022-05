Randonnée “Paysages et patrimoine, de Saint-Laurent-la-Roche à Montorient”

Dimanche 24 juillet 2022: Randonnée "Paysages et patrimoine, de Saint-Laurent-la-Roche à Montorient". Deuxième édition pour cette belle randonnée d'une journée au départ de Saint-Laurent-la-Roche. On y mêle de beaux paysages, le plaisir de marcher, une dose de convivialité et un peu de patrimoine pour mieux connaître les richesses de la région. Halte pique-nique à Montorient où Serge Antès, professeur à l'Université de Picardie, membre de l'association "Les amis montorientais" présentera l'histoire de Montorient, et son projet de restauration. Cette maison bourgeoise était habitée par Théodore Vernier, homme politique et député du Tiers Etat qui a participé à l'élaboration de la Constitution de 1791. Départ devant l'église de Saint-Laurent-la-Roche à 9H, café d'accueil à 8H30. 15 km, 450 m de dénivelé, emporter son pique-nique. Participation 7 € – collation offerte.

