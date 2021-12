Randonnée paysagère sur la boucle des abeilles Ramonville (toute la ville), 11 octobre 2020, Ramonville-St-Agne.

Randonnée paysagère sur la boucle des abeilles

Ramonville (toute la ville), le dimanche 11 octobre 2020 à 10:00

Dimanche 11 octobre, de 10h à 12h30, le temps d’une matinée en compagnie d'[Arbres et Paysages d’Autan](https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/) et de [Nature En Occitanie](http://www.naturemp.org/), partez sur les chemins ruraux de Ramonville à la découverte de la faune et de la flore automnales. Depuis le jardin des senteurs et des couleurs, entre coteaux, prairies et forêt, suivez les haies et leurs habitant·es qui vous guideront en douceur vers la découverte d’une mosaïque de paysages sculptés par le temps et les activités de l’Homme. **Balade familiale gratuite, ouverte à tou.te.s. Les enfants sont les bienvenus !** **Nombre de place limité, inscription obligatoire auprès de** [**Nature En Occitanie**](m.nicolas@natureo.org) Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. Port du masque obligatoire.

Sur inscription

Balade familiale ouvertes à tous et à toutes !

Ramonville (toute la ville) Ramonville Saint-Agne Ramonville-St-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-11T10:00:00 2020-10-11T12:30:00