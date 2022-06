RANDONNÉE PAYSAGE PUÉCHABON Puéchabon Puéchabon Catégories d’évènement: Hérault

Puéchabon

RANDONNÉE PAYSAGE PUÉCHABON Puéchabon, 27 juillet 2022, Puéchabon. RANDONNÉE PAYSAGE PUÉCHABON

Puéchabon Hérault

2022-07-27 – 2022-07-27 Puéchabon

Hérault Puéchabon Sortie animée par « Demain la Terre » dans le cadre du programme d’animations Grand Site de France Gorges de l’Hérault. Au programme : comprendre le paysage, découvrir les secrets des plantes méditerranéennes, identifier les activités liées au territoire, et pique-nique convivial aux couleurs du crépuscule. Parcourez ce plateau qui vous mènera dans la garrigue jusqu’à un magnifique point de vue sur les gorges de l’Hérault. Sortie animée par « Demain la Terre » dans le cadre du programme d’animations Grand Site de France Gorges de l’Hérault. Au programme : comprendre le paysage, découvrir les secrets des plantes méditerranéennes, identifier les activités liées au territoire, et pique-nique convivial aux couleurs du crépuscule. Puéchabon

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puéchabon Autres Lieu Puéchabon Adresse Puéchabon Hérault Ville Puéchabon lieuville Puéchabon Departement Hérault

Puéchabon Puéchabon Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puechabon/

RANDONNÉE PAYSAGE PUÉCHABON Puéchabon 2022-07-27 was last modified: by RANDONNÉE PAYSAGE PUÉCHABON Puéchabon Puéchabon 27 juillet 2022 Puéchabon, Hérault

Puéchabon Hérault