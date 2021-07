Cransac Musée "Les mémoires de Cransac" Aveyron, Cransac Randonnée patrimoniale « Sur les traces de l’Atlantide minière » Musée « Les mémoires de Cransac » Cransac Catégories d’évènement: Aveyron

Ce circuit nous mènera jusqu’à l’Atlantide minière, les mines de Campagnac. Vous découvrirez grâce aux commentaires de l’Association « Les Amis de Cransac » l’histoire de ces mines, l’emplacement d’anciens puits de mine et des divers bâtiments miniers, le dur travail de nos mineurs de fond. Au cours du circuit, nous évoquerons également le patrimoine ferroviaire lié à l’exploitation industrielle. Rendez-vous à 14h à l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté, bureau de Cransac. Gratuit.

