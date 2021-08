Royan Place Charles de Gaulle Charente-Maritime, Royan Randonnée patrimoine : une histoire de l’habitat Place Charles de Gaulle Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Randonnée patrimoine : une histoire de l'habitat

Place Charles de Gaulle, le dimanche 19 septembre à 10:00

Place Charles de Gaulle, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Comment habite-t-on à Royan ? Venez découvrir l’histoire de l’habitat… Chalets d’avant-guerre, villas somptueuses des années 1900, constructions Art Déco plus modestes, logements d’urgence à la Reconstruction, immeubles collectifs des années 1950, villas « brésiliennes » improbables, créations contemporaines… Ce parcours offrira un aperçu de la diversité de l’architecture particulière royannaise.

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 2h. Tout public.

