2022-06-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-01 17:00:00 17:00:00

Randonnée patrimoine commentée d'environs 8km. Des portraits d'hommes et de femmes liés à l'histoire du Débarquement sur Omaha Beach vous seront présentés tout au long du parcours … Réservation obligatoire.

