Randonnée Patrimoine Mauron, 20 mars 2022, Mauron.

Randonnée Patrimoine Mauron

2022-03-20 – 2022-03-20

Mauron Morbihan Mauron

La traditionnelle randonnée de l’association des donneurs de sang bénévoles de Mauron (Morbihan) aura lieu cette année le 20 mars prochain. L’occasion de se faire connaître.

Depuis cinq ans, l’association des donneurs de sang bénévoles de Mauron (Morbihan) propose des randonnées pour faire connaître leur cause et collecter quelques fonds pour leur fonctionnement.

Les châteaux mauronnais

Autour du président Joseph Jagoudel, des runners mauronnais et de la municipalité, les bénévoles ont décidé de proposer une nouvelle randonnée.

Les marcheurs, sur 8 ou 12 km, pourront découvrir les châteaux du Boyer et de La-Ville-Davy. Le départ aura lieu du centre social à partir de 9 h, avec retour au même point.

L’organisation prévoit un ravitaillement à mi-parcours et un casse-croûte à l’arrivée.

Au départ, les bénéfices étaient pour l’association, mais nous avons décidé de remettre la totalité de la recette à une association qui intervient en Ukraine, au profit des réfugiés.

Comme la municipalité finance les ravitaillements, les 4€ d’inscriptions seront entièrement reversés.

+33 2 97 22 62 86

