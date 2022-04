Randonnée patrimoine “La forêt pendant la guerre” Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Montfiquet

Randonnée patrimoine “La forêt pendant la guerre” Montfiquet, 10 juin 2022, Montfiquet. Randonnée patrimoine “La forêt pendant la guerre” Maison de la forêt-Office de tourisme Isigny-Omaha L’embranchement Montfiquet

2022-06-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-10 20:00:00 20:00:00 Maison de la forêt-Office de tourisme Isigny-Omaha L’embranchement

Montfiquet Calvados La forêt de Cerisy et ses environs ont été témoins de nombreux évènements durant la Seconde Guerre Mondiale. Découvrez à travers des témoignages d’habitants de l’époque, l’occupation à partir de 1941 et la libération en 1944. Réservation obligatoire. La forêt de Cerisy et ses environs ont été témoins de nombreux évènements durant la Seconde Guerre Mondiale. Découvrez à travers des témoignages d’habitants de l’époque, l’occupation à partir de 1941 et la libération en 1944. Réservation… La forêt de Cerisy et ses environs ont été témoins de nombreux évènements durant la Seconde Guerre Mondiale. Découvrez à travers des témoignages d’habitants de l’époque, l’occupation à partir de 1941 et la libération en 1944. Réservation obligatoire. Office de Tourisme Isigny Omaha

Maison de la forêt-Office de tourisme Isigny-Omaha L’embranchement Montfiquet

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Montfiquet Autres Lieu Montfiquet Adresse Maison de la forêt-Office de tourisme Isigny-Omaha L'embranchement Ville Montfiquet lieuville Maison de la forêt-Office de tourisme Isigny-Omaha L'embranchement Montfiquet Departement Calvados

Montfiquet Montfiquet Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfiquet/

Randonnée patrimoine “La forêt pendant la guerre” Montfiquet 2022-06-10 was last modified: by Randonnée patrimoine “La forêt pendant la guerre” Montfiquet Montfiquet 10 juin 2022 Calvados MONTFIQUET

Montfiquet Calvados