Randonnée patrimoine : La falaise d’Amont Étretat, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Étretat.

Randonnée patrimoine : La falaise d’Amont 2021-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-04

Étretat Seine-Maritime

« Un pays, des paysages ». Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Si les falaises et la vue à couper le souffle font la réputation d’Étretat, la côte d’Albâtre et les paysages crayeux ont d’abord et surtout façonné l’histoire et les spécificités de la station balnéaire. Nous vous proposons de découvrir en randonnant la face cachée de ce paysage si célèbre et pourtant si mal connu, qui fait aujourd’hui l’objet d’une démarche de labellisation Grand Site de France.

Chaussures de marche indispensables. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation.

Durée : 2h – 2h30

