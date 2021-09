Randonnée-patrimoine : La Boucle du Seigneur Eglise Saint-Martin, 19 septembre 2021, Saint-Martin-Terressus.

Randonnée-patrimoine : La Boucle du Seigneur

Eglise Saint-Martin, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Randonnée sur le nouveau circuit inauguré par la commune : la Boucle du Seigneur. Commentée par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages et l’association Terra Sudoris. Découverte du nouveau circuit de randonnée tout juste créé sur la commune : la Boucle du Seigneur ! Son nom provient du joli ruisseau que nous longerons, dans un sous-bois frais. Vous découvrirez son bâti rural et ses paysages, l’église, la mairie (ancienne maison bourgeoise) et son parc arboré, la rivière (le Taurion) et ses activités passées, certaines connues (barrage, flottage du bois, moulins), d’autres plus inattendues comme le bac pour passer d’une rive à l’autre ! [[www.pahmontsetbarrages.fr](www.pahmontsetbarrages.fr)](www.pahmontsetbarrages.fr)

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée 3h / 4km. Rdv devant l’église. Chaussures de marche conseillées. Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Randonnée sur le nouveau circuit inauguré par la commune : la Boucle du Seigneur. Commentée par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages et l’association Terra Sudoris.

Eglise Saint-Martin Le bourg, 87400 Saint-Martin-Terressus Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00