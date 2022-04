Randonnée patrimoine et exposition Maintenay Maintenay Catégorie d’évènement: Maintenay

Randonnée patrimoine et exposition Maintenay, 30 avril 2022, Maintenay. Randonnée patrimoine et exposition Maintenay

2022-04-30 – 2022-05-01

Maintenay Pas-de-Calais Maintenay Nous vous invitons à nous rejoindre le week-end du 1er mai pour une belle balade sur les rives de l’Authie !

Au programme :

– samedi 30 avril : randonnée patrimoine accompagnée et commentée, de 3km. Collation au Moulin à Eau. Inscription obligatoire.

– samedi 30 et dimanche 1er mai : Exposition “Maintenay d’Antan”. sophie@histoirehautpays.com http://www.histoirehautpays.com/ Nous vous invitons à nous rejoindre le week-end du 1er mai pour une belle balade sur les rives de l’Authie !

Au programme :

– samedi 30 avril : randonnée patrimoine accompagnée et commentée, de 3km. Collation au Moulin à Eau. Inscription obligatoire.

– samedi 30 et dimanche 1er mai : Exposition “Maintenay d’Antan”. Maintenay

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégorie d’évènement: Maintenay Autres Lieu Maintenay Adresse Ville Maintenay lieuville Maintenay

Maintenay Maintenay https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maintenay/

Randonnée patrimoine et exposition Maintenay 2022-04-30 was last modified: by Randonnée patrimoine et exposition Maintenay Maintenay 30 avril 2022

Maintenay