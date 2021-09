Denée Denée Denée, Maine-et-Loire RANDONNÉE PATRIMOINE COMMENTÉE DE DENÉE – JOURNÉE DU PATRIMOINE Denée Denée Catégories d’évènement: Denée

Un parcours de 5km, d’une durée de 3h minimum. Au programme :

– Visite du village de Mantelon

– Visite des remparts de Denée

– Parcours dans le vieux bourg de Denée Dimanche 19 septembre :

Un parcours d’environ 3km. Au programme:

– Visite de La Chapelle Saint Joseph

– Visite du Manoir de la Noue

Visite gratuite sur inscription

