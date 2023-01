RANDONNÉE PATRIMOINE AVEC LA LPO « LES OISEAUX HIVERNANTS DU PARC BARON » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée Sortie proposée en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte

L’horaire,8h du matin, est choisi volontairement pour augmenter les chances de rencontrer les oiseaux qui se lèvent tôt. RV parking du Parcabout, rue du château-Féodal. Sortie gratuite. Réservation obligatoire : LPO Vendée antenne sud Vendée au 07 60 09 24 18 Avec un animateur de la LPO Vendée, partez à l’aube à la rencontre des oiseaux du parc baron. Parking rue du Château féodal 2 Rue du Château Féodal Fontenay-le-Comte

