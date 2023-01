RANDONNÉE PATRIMOINE AVEC LA LPO « À LA RECHERCHE DE LA GRENOUILLE ROUSSE » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée RV Local LPO – Maison des associations (Fontenay-le-Comte) Sortie gratuite. Réservation obligatoire : LPO Vendée antenne sud Vendée au 07 60 09 24 18 ou 02 51 56 78 80 Les bénévoles du groupe local LPO sud-Vendée vous proposent une sortie pour découvrir la nature du territoire de Fontenay-le-Comte et ses alentours. +33 7 60 09 24 18 https://vendee.lpo.fr/ maison des associations 15 rue de la sablière Fontenay-le-Comte

