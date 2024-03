Randonnée-patrimoine au Mont-Gargan et à Saint-Gilles-Les-Forêts avec Michèle Guingouin Saint-Gilles-les-Forêts, samedi 27 juillet 2024.

Sur le Mont-Gargan, un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir ce site remarquable, sommet de 731m offrant une vue panoramique sur les paysages alentour. Patrimoine naturel (anciennes landes), légendes, chapelle ruinée et allée de hêtres centenaires…. Géré par le conseil Départemental, ce site a été réaménagé cette année.

Puis au bourg de Saint-Gilles -la-Forêt la fille de Georges Guingouin, Michèle Guingouin, vous accueillera sous la nouvelle hall-préau pour évoquer l’histoire de la Résistance locale et la mémoire de son père, chef du maquis ayant combattu au sommet du Mont-Gargan il y a 80 ans avant de libérer Limoges. Chaussures de marche conseillées.

Réservation obligatoire(annulé si mauvais temps) du lundi au vendredi au 05.55.69.57.60.

Pique-nique à prévoir ( sous la halle avant le retour au Mont-Gargan). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 10:00:00

fin : 2024-07-27 15:00:00

Parking du Mont-Gargan

Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine animationpahmb@gmail.com

