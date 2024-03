Randonnée-patrimoine au Mont-Gargan et à Saint-Gilles-Les-Forêts avec l’ANACR Châteauneuf et Michèle Guingouin Saint-Gilles-les-Forêts, vendredi 23 août 2024.

Sur le Mont-Gargan, un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir les richesses patrimoniales ce site remarquable patrimoine naturel (anciennes landes), légendes, chapelle ruinée et allée de hêtres centenaires….

Anne-Marie Montaudon (ANACR Châteauneuf-la-Forêt) interviendra pour présenter la bataille du Mont-Gargan qui y eut lieu il y a 80 ans, entre Résistants locaux et troupes allemandes. Puis au bourg de Saint-Gilles-les-Forêts la fille de Georges Guingouin, Michèle Guingouin, vous accueillera sous la nouvelle halle-préau pour évoquer la mémoire de son père, chef du maquis local.

Chaussures de marche conseillées.

Réservation obligatoire(annulé si mauvais temps) du lundi au vendredi au 05.55.69.57.60.

Pique-nique à prévoir ( sous la halle avant le retour au Mont-Gargan). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 10:00:00

fin : 2024-08-23 15:00:00

Parking du Mont-Gargan

Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine animationpahmb@gmail.com

