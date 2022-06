Randonnée pastorale sur l’estive de la Mazure

2022-06-11 – 2022-06-11 Rdv à 10h, au parking de la Rigole du Diable. Rens/Résa : 07 83 23 96 34 Accompagnement des brebis depuis le parking de la rigole du diable jusqu’à la grande lande de l’estive. Pique-nique tiré du sac et découverte de la tourbière (l’après midi). Entre 8 et 13kms. Tout public. Prévoir chaussures de marches, pantalon (plutôt que short), chapeau, eau, pique nique Rdv à 10h, au parking de la Rigole du Diable. Rens/Résa : 07 83 23 96 34 dernière mise à jour : 2022-05-03 par

