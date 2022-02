RANDONNÉE PARIS-SAÏGON Stainville Stainville Catégories d’évènement: Meuse

2022-05-22 09:00:00

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22

Stainville Meuse Stainville Meuse EUR Au départ de Jovilliers, une randonnée à pied ou en VTT. Plusieurs parcours proposés selon le niveau de difficulté. Arrivée à Jovilliers. Restauration rapide sur place et ravitaillements en cours de parcours. +33 6 01 63 41 40 http://abbayedejovilliers.fr/ Jovilliers Echanges et Culture

