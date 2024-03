Randonnée par Warnécourt Animations Warnécourt, dimanche 7 avril 2024.

Warnécourt Animations propose une randonnée à départ libre ente 8h30 et 14h30. 3 parcours de 8, 12 et 16 kms environs. Point relais. 2€50 plan, pomme et eau fournis

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est alain.chapellier@wanadoo.fr

