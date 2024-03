Randonnée Pâques et chasse aux oeufs 6 km. Château de Marcambye Notre Dame de Cenilly MANCHE Notre Dame de Cenilly, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée Pâques et chasse aux oeufs 6 km. Château de Marcambye Notre Dame de Cenilly MANCHE Notre Dame de Cenilly Dimanche 7 avril, 10h00, 11h00, 12h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-07 10:00

Fin : 2024-04-07 11:00

Randonnée pédestre 6km, avec chasse aux oeufs pour les moins de 12 ans. Dimanche 7 avril, 10h00, 11h00, 12h00 1

R​andonnée 6km avec chasse aux oeufs pour les moins de 12 ans.

R​écompenses à la fin: verre du randonneur et surprise pour les enfants.

G​rillades,buvette, desserts sur place.

B​ottes vivement conseillés.

Château de Marcambye Notre Dame de Cenilly MANCHE D93 Notre Dame de Cenilly 50210 Manche