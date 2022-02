Randonnée panoramique Vinon Vinon Catégories d’évènement: Cher

Vinon Cher Vinon Le Comité des fêtes de Vinon vous propose une randonnée panoramique au départ de la salle des associations. Découvrez les superbes paysages du Sancerrois à travers une randonnée panoramique au départ de Vinon ! j.francoisjoly@orange.fr +33 6 63 32 34 22 Le Comité des fêtes de Vinon vous propose une randonnée panoramique au départ de la salle des associations. ©PIXABAY

