Randonnée Panoramique sur le Labourd

2022-07-26 – 2022-07-26

5 EUR Prendre de la hauteur pour admirer la vue, telle est la motivation de cette randonnée. En se dirigeant vers le sommet du Zuhalmendi, les découvertes historiques et naturalistes seront riches. Après avoir longé un ruisseau en sous-bois, les prairies encore utilisées par les éleveurs de brebis et cochons noirs du Pays Basque font place. Au sommet, ce sont les vestiges des guerres Napoléoniennes qui dominent un point de vue jusqu’à la côte. Une randonnée qui combine vues à couper le souffle et découverte des patrimoines Basques.

Dénivelé 300 mètres. Distance : 8,8 kms. Durée : 3 heures.

