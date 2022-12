RANDONNÉE PAIN D’EPICES ET VIN CHAUD Passavant-sur-Layon Passavant-sur-Layon Passavant-sur-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

RANDONNÉE PAIN D'EPICES ET VIN CHAUD Passavant-sur-Layon, 12 février 2023

2023-02-12 08:30:00 – 2023-02-12

Maine-et-Loire Passavant-sur-Layon Trois circuits inédits sont proposés cette année : 8, 12 ou 21 km.

Les inscriptions se feront sur place le jour-même, départ de la salle des fêtes de Passavant entre 8h30 et 10h.

Renseignement auprès de Benjamin Grandsart au 06 12 53 84 95 ou Jean-Noël Denis au 06 12 70 22 50 ou Christophe Beaufils au 06 13 80 03 55. Les participants passeront dans différentes caves et pourront déguster du pain d’épices ainsi que du vin chaud préparé par les vignerons partenaires : Domaine du Petit Clocher, Château de Brossay et Château de Passavant. chbeaufils@wanadoo.fr Passavant-sur-Layon

