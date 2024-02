RANDONNÉE PAIN D’EPICES ET VIN CHAUD Cléré-sur-Layon, dimanche 11 février 2024.

RANDONNÉE PAIN D’EPICES ET VIN CHAUD Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Les participants passeront dans différentes caves et pourront déguster du pain d’épices ainsi que du vin chaud préparé par les vignerons partenaires : Domaine du Petit Clocher, Château de Brossay et Château de Passavant.

L’association Les Amis de Passavant-sur-Layon et Cléré-sur-Layon proposent trois circuits inédits cette année : 10, 15 ou 20 km.

Les inscriptions se feront sur place le jour-même, départ de la salle des fêtes de Cléré-sur-Layon entre 8h30 et 10h.

Buvette à l’arrivée au profit des écoles

Renseignement auprès de Benjamin Grandsart au 06 12 53 84 95 ou Jean-Noël Denis au 06 12 70 22 50 ou Christophe Beaufils au 06 13 80 03 55. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 08:30:00

fin : 2024-02-11

Salle des Fêtes

Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire chbeaufils@wanadoo.fr

L’événement RANDONNÉE PAIN D’EPICES ET VIN CHAUD Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire