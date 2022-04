RANDONNÉE OU TRAIL AU LONGERON Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Sèvremoine Maine-et-Loire 4 4 EUR Profitez des beaux jours pour randonner sur les bords la Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet. Départ et arrivée depuis le magnifique parc du lycée Champ Blanc. 3 parcours 100% nature : 5, 10 ou 15 Km. Ouvert à tous. Départs libres de 08h à 10h. Café, brioche et apéro à l’arrivée offert ! Possibilité de snack sur place à l’arrivée.

Ambiance convivial et bonne humeur garantie. Tarifs: Rando adultes 4€ – Trail adultes 7€ Rando enfants 3€ Réservation conseillée Venez randonner ou courir en famille sur les bords de la Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet. apel@lelongeron-archenoe.fr

