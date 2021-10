Randonnée Octobre Rose Trémons, 9 octobre 2021, Trémons.

Randonnée Octobre Rose 2021-10-09 – 2021-10-09

Trémons Lot-et-Garonne Trémons

Trémons Octobre Rose organise une randonnée pédestre de 8 km sur un circuit non balisé (routes et sentiers) pour une marche en groupe et accompagnée, tous ensembles et solidaires, avec une touche de rose ! Avec la participation du Comité Départemental de la ligue contre le cancer 47 et au profit de la lutte contre le cancer du sein. Tourin et boisson offerts à l’arrivée.

+33 6 48 84 86 08

