Maine-et-Loire Le Puy-Notre-Dame 3 circuits pédestres fléchés : 5 km, 11 km et 15 km.

Avec la participation des bénévoles de l’antenne de la Ligue du Douessin et de Running & Trail Douessin. Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire organise une randonnée pédestre au départ du Puy-Notre-Dame. Venez nombreux ! Le Puy-Notre-Dame

