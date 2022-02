Randonnée nocturne Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons Samedi 5 mars : Randonnée nocturne de 10km avec repas organisée par Familles Rurales.

Départ de la salle des Fêtes de 18h à 20h

LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE

Tarif : 16 € Rando + tartiflette + dessert

Respect des mesures sanitaires en vigueur. +33 4 71 75 06 60 http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Salle des fêtes Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons

