RANDONNÉE NOCTURNE Pont-de-Salars Pont-de-Salars Catégorie d’évènement: Pont-de-Salars

RANDONNÉE NOCTURNE Pont-de-Salars, 28 juillet 2022, Pont-de-Salars. RANDONNÉE NOCTURNE

Pont-de-Salars

2022-07-28 – 2022-07-28 Pont-de-Salars Aveyron Pont-de-Salars 2 EUR Visite de saint Georges de Camboulas : son oratoire, l’église… RDV au parking du collège de Pont de Salars. 18h Circuit « Le Viaur », Organisé par l’association « Découvertes du Pays de Salars » casse croute tiré du sac Visite de saint Georges de Camboulas : son oratoire, l’église… RDV au parking du collège de Pont de Salars. OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Pont-de-Salars

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégorie d’évènement: Pont-de-Salars Autres Lieu Pont-de-Salars Adresse Pont-de-Salars Ville Pont-de-Salars lieuville Pont-de-Salars

RANDONNÉE NOCTURNE Pont-de-Salars 2022-07-28 was last modified: by RANDONNÉE NOCTURNE Pont-de-Salars Pont-de-Salars 28 juillet 2022

Pont-de-Salars